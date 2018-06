Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Climat social tendu chez Brussels Airlines mais pas de nouvelle grève en vue

Les pilotes de Brussels Airlines viennent finalement de rejeter les propositions de la direction portant sur l'amélioration de leurs conditions de travail et la revalorisation des salaires.



Consultés par internet, 58% d'entre eux ont dit « non ». La crise est donc loin d'être terminée au sein de la filiale belge de la Lufthansa. Alors doit-on pour autant s'attendre à de nouvelles grèves en juillet et en août, période de très grande affluence ? Visiblement, l’intention des pilotes et des syndicats serait plus à la négociation qu'au bras de fer même s'ils disposent d'un formidable moyen de pression sur la direction de la compagnie.Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi avec l'objectif de parvenir à une sortie de crise durable et acceptable.

Au mois de Mai dernier une double journée de grève avait cloué au sol tous les appareils de la compagnie entraînant des pertes dépassant les 10 millions d'euros.