Cobalt Air intègre le réseau mondial Amadeus

Amadeus et la compagnie aérienne chypriote Cobalt Air ont conclu un partenariat visant à commercialiser la gamme complète de services et de tarifs du transporteur aérien. Ce partenariat permettra à Cobalt Air de soutenir sa stratégie de croissance et d'expansion en reliant sa marque aux voyageurs du monde entier.



Grâce à cet accord nouvellement signé, la compagnie aérienne pourra accéder à de nouveaux marchés, partenaires et technologies, personnaliser et différencier son offre et offrir une expérience d'achat cohérente sur tous les canaux.



La compagnie aérienne a récemment été accueillie en tant que membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et dispose d'une accréditation IOSA complète.