Collectionneurs de l'aérien, tous à l'EuroAirport ce week-end !

Toute la région de Bâle-Mulhouse est invitée à ce 15ème rendez-vous AéroCollections organisé sur l'aéroport même. Au menu : cartes postales, diapositives, photos, livres, magazines, posters, autocollants, cartes à jouer, montgolfière, maquettes, jouets, horaires, consignes de sécurité et bien d'autres objets aéronautiques...Dimanche 25 mars 201810h00 à 17h00EuroAirport Bâle-Mulhouse-FreiburgHall 4, Terminal Sud (côté Suisse), 5ème étage(Passage frontière France/Suisse ouvert au 3ème étage de l'aérogare [niveau Départ]. Ne pas oublier vos papiers d'identité !)Entrée : € 4.00 / CHF 5.00 (gratuit pour les moins de 16 ans)Parking : € 1.00 / CHF 1.50 (utiliser les parkings normaux et non pas les places horodateurs directement devant l'aérogare !)Cette opération est organisée par le Comité Social et Economique (CSE) du personnel et la Direction de l’EuroAirport.