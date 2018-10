Commandez la 2nde édition du MOOK for Business Travel

Nous avons souhaité apporter une dimension internationale afin d’accompagner la communauté française du Business Travel dans leur veille de marché,

Nous savons que l’accès à l’information n’est pas toujours évident donc nous sommes fiers de donner écho à ces initiatives fortes menées par des professionnels engagés et passionnés, acheteurs ou fournisseurs. Cette démarche contribue à inspirer et à amener notre industrie au niveau supérieur. Elle corrobore notre mantra #BeTheRoad : nous sommes en mission pour créer un nouveau Travel Management et chez Festive Road, nous pensons que chacun peut prendre une part active pour y parvenir !

Pour la seconde année consécutive, Festive Road s’est associé à la réalisation du Mook en traitant des sujets de fond. Dotée d’un réseau international d’acheteurs et de travel managers et d’une fine connaissance des technologies et du Voyage d’Affaires, Aurélie Krau, Consultante chez Festive Road, aborde des thématiques telles que la sociabilisation dans les déplacements professionnels, l’impact des données sur les politiques voyage, la personnalisation des prestations, le futur des TMC, l’évolution de la distribution, les conséquences réelles de la blockchain… «explique Aurélie Krau.Les lecteurs pourront ainsi découvrir la vision d’acheteurs et de travel managers d’entreprises telles que Redbull et Amazon ainsi que des études de cas de LinkedIn et Microsoft.