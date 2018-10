Comment l'Hyperloop va changer notre façon de voyager

A la fin d’une journée de conférences bien remplie, l’équipe de Travelport Live 2018 a voulu proposer une session dite « inspirationnelle et provocante ». Mission accomplie pour Bibop G. Gresta, co-fondateur de la société Hyperloop Transportation Technologies et conférencier TEDX, qui a pu faire découvrir le potentiel de l’Hyperloop à une assistance novice.Pour rappel, l’Hyperloop est un train ultra rapide qui devrait permettre de transporter des voyageurs à une vitesse de 1 220 km/h grâce à une technologie permettant au véhicule de se déplacer dans des tubes à basse pressurisation sur un coussin d’air engoncé. Imaginé par the one and only Elon Musk, le concept est aujourd’hui développé par des entreprises, des chercheurs et des Universités. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) est l’une des sociétés qui se sont lancées dans la course. Elle possède notamment un centre de développement à Toulouse où elle teste ses prototypes sur une piste d’essai.La suite de cet article signé Julia Luczak-Rougeaux est à lire sur le site de nos confrères et partenaires de TOM Travel.