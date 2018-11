Comment la technologie façonne-t-elle l'avenir des voyages d'affaires ?

Les années à venir, cependant, apporteront des changements fondamentaux qui visent à améliorer les voyages d'affaires. Les récentes innovations technologiques, conjuguées à l'accent mis sur la satisfaction des voyageurs, font en sorte que les voyages deviennent plus personnalisés, plus flexibles et plus transparents.



Les gens en sont déjà à s'attendre à des expériences personnalisées lorsqu'ils accèdent à l'information. Lors de la recherche d'un restaurant, par exemple, les résultats sont basés sur des signaux tels que la date, l'heure, le lieu et l'historique des achats de l'utilisateur. Les progrès de l'intelligence artificielle signifient que ce type de personnalisation se répandra bientôt complètement dans l'industrie du voyage.

Les voyageurs d'affaires génèrent une quantité importante de données sur leurs préférences, et diverses plateformes pourront utiliser ces informations pour personnaliser les réservations et offrir des conseils.



Ces services fonctionneront comme des assistants personnels, orientant les voyageurs vers des hôtels dans le cadre des politiques de voyage de leur entreprise, par exemple, ou lorsque les voyageurs eux-mêmes sont des membres fidèles. En allant plus loin, les chatbots et les assistants numériques seront en mesure d'utiliser ces informations pour réserver les hébergements préférés des voyageurs en se basant uniquement sur la date et la destination du voyage, réduisant ainsi le temps et l'énergie consacrés à la réservation du voyage.



Les mêmes technologies qui font ces recommandations et services personnalisés commenceront à permettre une plus grande flexibilité. Les voyageurs en ont assez des inconvénients comme attendre jusqu'à 15 heures pour s'enregistrer, donc les hôtels devront devenir plus flexibles avec des options pour des séjours plus courts ou plus longs et offrir plus de types d'hébergement et de commodités afin d'assurer qu'ils répondent aux besoins des voyageurs. Une IA qui fonctionne comme un assistant personnel peut s'interfacer avec les plates-formes de réservation d'un hôtel afin d'y intégrer l'hébergement précis dont un voyageur a besoin.



Les voyageurs sont également fatigués d'avoir à faire la queue et à sortir leur carte de crédit et leur pièce d'identité à chaque étape du trajet de la maison à l'hôtel. Quand ils arrivent à l'hôtel, ils veulent juste s'enregistrer et s'écrouler dans leur lit. Malheureusement, l'enregistrement signifie attendre dans une autre file d'attente pour montrer ces mêmes identifiants une fois de plus.



Au cours des prochaines années, le processus d'enregistrement pourrait être réorganisé de multiples façons. Au lieu de présenter des pièces d'identité, les voyageurs peuvent s'enregistrer à leur vol et à leur hôtel à l'aide de la reconnaissance faciale pilotée par l'apprentissage automatique.



La technologie Blockchain peut également être utilisée pour sécuriser les détails d'identité en toute sécurité. Une fois ce système en place, les voyageurs n'auront plus besoin de fournir toutes leurs informations au moment de l'enregistrement. À court terme, cela signifie qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir sur soi un passeport, qui est facilement perdu, ou de se voir refuser l'entrée si l'initiale du deuxième prénom sur la carte de crédit ne figure pas sur le nom figurant sur la carte. Un programme pilote de reconnaissance faciale dans l'industrie du transport aérien a été dévoilé récemment à l'aéroport international Logan de Boston, où il a connu un taux de réussite élevé. Combinée à la technologie de la chaîne en bloc, la reconnaissance faciale peut modifier complètement le rythme des déplacements pour le travail.



Éventuellement, les voyageurs pourraient simplement scanner leur visage à l'aide de leur téléphone et s'enregistrer dans les vols et les hôtels entièrement numériquement. De même, des endroits comme Disney expérimentent avec des vêtements qui permettent aux voyageurs de s'enregistrer à l'aide d'un appareil. Les appareils leur donnent également la possibilité d'acheter des services et des biens sur le site et dans les commerces participants à proximité.



Une combinaison de technologies permettra de rationaliser et d'améliorer l'expérience hôtelière en particulier. La blockchain peut éliminer les tracas liés aux réservations manquantes, aux noms erronés sur une chambre et au paiement des voyages d'affaires par carte de crédit personnelle. Et à mesure que les hôtels adopteront la technologie des chambres intelligentes, les voyageurs pourront facilement contrôler la température de leur chambre, gérer leurs préférences en matière de divertissement et même commander de la nourriture sur leur téléphone. Ces types de commodités font l'objet d'études qualitatives et sont mis à l'essai dans des hôtels haut de gamme partout au pays, ce qui donne aux clients plus de contrôle et de souplesse d'un bout à l'autre du pays.



Bien que ces tendances se concentrent sur l'expérience du voyageur, bon nombre des mêmes technologies amélioreront également les programmes des acheteurs de voyages. Au fur et à mesure que l'IA devient plus intelligente et que la chaîne de bloc devient de plus en plus courante, ces progrès aideront à atténuer les frustrations ressenties par toutes les parties.