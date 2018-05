Comment mesurer l’impact d’un événement ? Un début de réponse

Avec les 8 milliards d'Euros de dépenses annuelles des annonceurs en événementiel (hors foires, salons, congrès, événements sportifs et culturels), la mesure des résultats est devenue essentielle pour analyser l’impact et mesurer les bénéfices de ces actions de communication.



Nielsen a développé un outil capable de mesurer l'impact des événements à travers différents critères :

- Pour tous les types d'événements (selon la taille de l'événement et le public participant - B2B, B2C ou communication interne)

- Selon 3 blocs de mesure (impact sur les exposés, résonance digitale, valorisation des retombées médiatiques)

- En transformant les résultats détaillés en « score » pour pouvoir comparer les événements entre eux



Pour les acheteurs, il ne s’agit pas d’un ROI au sens économique du mot mais d’une mesure de valorisation de la dépense, souvent demandée par les directions financières et qu’il était, jusqu’à aujourd’hui, complexe à établir faute de marqueurs précis.