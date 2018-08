Comment ne plus se faire suivre par Google !

Les voyageurs d'affaires soucieux d'éviter le piratage ou l'espionnage peuvent se faire totalement oublier et éviter totalement la géolocalisation en désactivant tout ce qui concerne son " activité sur le Web et les applications " en plus de " l'historique des positions " dans les " commandes relatives à l'activité " de son compte Google.



Il y a cependant un inconvénient car les " activités sur le Web et les applications " servent notamment à accélérer les recherches et à améliorer les recommandations sur les différents services Google. Désactiver cette fonctionnalité revient aussi à considérablement réduire les possibilités de Google Assistant. Mais si vous souhaitez vous rendre invisible, c'est possible. Vous pouvez, tout simplement, désactiver toute géolocalisation sur votre smartphone.