Comment préparer au mieux son déplacement professionnel ?

Dès l'ouverture de ce livret pratique le ton est donné : " Les professionnels amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions éprouvent souvent un mélange d’enthousiasme et d’appréhension avant leur voyage d’affaires. Et pour cause : qui dit voyager dit sortir de sa zone de confort !



Si la préparation d'un déplacement peut être source de stress, la montée en puissance des applications mobiles et de la technologie permettent de peaufiner la logistique de son voyage de plus en plus facilement. Et même de se prévoir des activités de loisir lorsque l'on prévoit d'avoir un peu de temps libre… ".



Au-delà, FCM Travel Solutions publie la checklist du voyageur…. Qui veut bouger en toute sérénité. De l'anticipation du bureau et ses conséquences sur le travail au retour via la logistique du déplacement, chaque point est ainsi évoqué pour ne rien oublier, avant, pendant et après. Enfin, les basiques de la valise sont détaillés. Boules Quies pour l'avion, clé USB sécurisée pour les présentations sans oublier, entre autres, la photocopie des papiers d'identité et une tenue confortable pour les vols long-courriers.



Un document à télécharger ci-dessous pour le diffuser largement autour de vous !