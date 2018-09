Concur évoque 4 pratiques pour reprendre le contrôle des indemnités kilométriques

Il convient aux entreprises de s’adapter à la génération X et Y en misant sur le mobile pour la gestion des frais kilométriques. De plus, comme les salariés sont en déplacement à toute heure, il est essentiel que la procédure concernant les frais kilométriques soit simple, intuitive et automatisée autant que possible. Les collaborateurs l’utiliseront plus aisément et les informations seront transmises avec exactitude. Selon une étude Aberdeen, entre 20 et 30% d’économies peuvent être réalisées sur les frais kilométriques grâce à un suivi automatisé.



Si les frais kilométriques ne constituent qu’un des volets des dépenses de l’entreprise, il s’agit sans doute de l’un des postes les plus difficiles et les plus onéreux à gérer. Un meilleur suivi et des outils d’automatisation adaptés garantiront moins d’embûches et la route sera forcément plus agréable !