Concur prévient les voyageurs sur les risques liés à leurs déplacements

Le premier de ces messages arrive à la réservation du voyage, indiquant le niveau de menace de la destination et encourageant les voyageurs à s'assurer qu'ils sont bien couverts par une assurance voyage supplémentaire.



Les deuxièmes types de messages sont des avis aux voyageurs avant le déplacement, pour les voyages dans des régions considérées de risque moyen à extrêmement élevé. Ceux-ci arrivent 10 jours avant le départ et fournissent des informations sur les risques dans la zone de destination.



Le troisième type est celui des alertes pour les destinations à haut risque, décrivant les risques imminents, conseillant les zones à éviter ou d'autres précautions. Des alertes arrivent chaque fois que de nouveaux risques sont identifiés et peuvent être envoyées avant ou pendant le voyage. Les voyageurs peuvent également recevoir des alertes si leur voyage comprend des escales dans des zones à haut risque.