Condor va relier Francfort à Curaçao et Fort de France

Condor mise sur les Caraïbes : la compagnie volera une fois par semaine entre Francfort et l’île hollandaise de Curaçao à compter du 6 novembre. Durant l’hiver 2018/19, elle reliera également une fois par semaine l'aéroport allemand à Fort-de-France en Martinique. Des pré-acheminements sont proposés au départ de différentes métropoles françaises grâce aux accords avec la compagnie Lufthansa.



Le transporteur ouvrira aussi Quito en Équateur et Kuala Lumpur en Malaisie au départ de Francfort.



A partir du 3 novembre, les passagers pourront s’envoler vers Punta Cana en République Dominicaine et vers Cancun au Mexique. Des vols directs entre Munich et La Havane sont programmés deux fois par semaine.