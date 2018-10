Conduire sa voiture autonome avec un smartphone

Une application encore mieux qu'un jeu vidéo. Le système offre deux options. Si vous sélectionnez la première, l'application de Ford affichera un volant virtuel à l'écran, que vous pourrez contrôler avec votre doigt. Si vous choisissez la seconde, l'application vous demandera de maintenir le niveau de votre téléphone, puis vous permettra de tourner le volant de la voiture en l'inclinant vers la droite ou la gauche.



Quel que soit votre choix, la voiture restera toujours en charge de l'accélération et du freinage. Vous ne pourrez contrôler que la direction de la voiture - ce qui pourrait être pratique pour conduire dans des endroits qui ne sont pas entièrement cartographiés.



Ford investit massivement dans la recherche et a fait de sa division automobile autonome une entreprise distincte plus tôt cette année. À l'époque, les dirigeants de l'entreprise ont déclaré qu'ils pensaient que le marché de l'automobile autonome serait bientôt dominé par une poignée d'entreprises " et nous voulons être sûrs d'en faire partie."