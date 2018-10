Confidentialité: Google simplifie la suppression de l'historique des recherches

Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais Google Search enregistre toutes les recherches que vous effectuez. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de supprimer cet historique de votre navigateur en local, mais les éléments restent stockés sur les serveurs de Google. La firme de Mountain View veut simplifier la suppression de vos recherches et va proposer un outil pour effacer les données au moment même où vous effectuez votre recherche. Les contrôles de sécurité ne seront plus enfouis dans les méandres de Google. D’après le média américain TheVerge, ce n’est pas tout, cette simplification pourrait s’étendre à d’autres outils pour plus de confidentialité et de sécurité.Avec cette dernière annonce du géant américain, il semblerait qu’à l’avenir, il soit plus simple de désactiver la personnalisation des annonces ou encore d’empêcher certaines applications comme Google Maps, Google Docs et d’autres, de sauvegarder nos activités.Depuis un smartphone, vous pouvez entrer dans cet espace via le navigateur web. Il suffit d’être sur la page d’accueil de Google (ou sur une page de résultats) et de cliquer sur l’icône menu en haut à gauche. Un menu latéral apparaîtra : vous n’aurez plus qu’à cliquer sur la ligne « Vos données et la recherche Google » ( lien direct ).Sur PC, l’accès à ces réglages n’est pas toujours à la même place. Dans l’accueil de Google.fr, allez en bas à droite de la page et cliquez sur le lien Paramètres, puis la ligne « Vos données et la recherche Google » ( lien direct ). Sur une page de recherche, c’est le même processus, sauf que le lien Paramètres est vers le haut, sous la barre de recherche, vers la droite.Google vous propose aussi des options de suppression de l’activité de recherche (sur la dernière heure ou en totalité), ce qui n’est par exemple pas inutile en cas d’ordinateur partagé et si vous n’optez pas pour de la navigation privée, ainsi que des accès vers les activités vocales et audio, les paramètres publicitaires et certains éléments (comme la position géographique) vous concernant.