Congrès : Barcelone passe devant Paris

Avec 195 congrès, Barcelone monte sur la 1ere marche du podium des villes ayant accueilli le plus de congrès internationaux en 2017. Paris est pour sa part deuxième à égalité avec Vienne. La capitale française a accueilli en 2017 un total de 190 congrès répondant aux critères ICCA et 112 000 congressistes, contre 196 événements et 74 586 participants en 2016.Bien qu'elle ait perdu sa première place, 2017 reste une bonne année pour Paris en termes de congrès. Elle a vu augmenter très fortement son nombre de congressistes de plus de 50%, ayant un impact positif direct sur l’attractivité de la destination et l’activité économique des professionnels parisiens qui les reçoivent (transport, hébergement, etc.). Cette hausse significative se traduit par un nombre moyen de participants par congrès ICCA de + 55 % passant de 380 en 2016 à 590 en 2017.Berlin et Londres clôturent le Top 5 avec respectivement 185 et 177 congrès.Les USA attirent les congrès. Il s'agit, en effet, une nouvelle fois du pays ayant accueilli le plus d'événements avec 941 manifestations internationales organisées sur son sol en 2017 (7 manifestations de plus qu'en 2016).Comme l'année dernière, les États-Unis sont suivis de l'Allemagne (682 congrès) et du Royaume-Uni (592). La France a pour sa part quitté le Top 5 pour prendre la 6eme place (506 congrès).