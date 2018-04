Copa Airlines indemnise son interdiction du Venezuela

Pour une date de départ originale jusqu’au 04 Juillet 2018



Billets non utilisés

• Le remboursement intégral du billet sera proposé

• En cas de modification d’itinéraire, le passager sera exempté de pénalités, cependant toute différence tarifaire sera à la charge du passager



Billets partiellement utilisés

Note : dans le cas présent la procédure est applicable si l’aller est utilisé uniquement. Si un billet comprend 4 segments et que les 3 premiers segments ont été utilisés, le dernier vol ne pourra être ni échangé, ni remboursé.



Remboursement

• Le remboursement devra obligatoirement être effectué dans le pays où la réservation du billet a été faite

• Le remboursement partiel est autorisé sans pénalités (indépendamment des conditions du billet)

a. Pour le ou les segment(s) retour non-utilisé(s)

b. Si les bases tarifaires sont différentes, la valeur de la portion non-utilisée sera remboursée



Rerouting et/ou modification de date – Nouvelle date de voyage avant le 04 Juillet 2018

Modification jusqu’au 20 Avril 2018

• Le rerouting autorisé sans pénalités ni différence tarifaire (Même classe de réservation que le billet original)



Modification après le 21 Avril 2018

• Le rerouting autorisé sans pénalités, cependant toute différence tarifaire sera à la charge du passager



Date de départ originale à partir du 05 Juillet 2018

• Aucun changement pour l’instant et nous espérons reprendre les opérations régulières

• En cas de modification ou demande de remboursement, les conditions générales des billets s’appliquent en cas de modification

• Le contact des passagers doit impérativement être inséré dans le dossier de réservation afin qu’ils soient contactés rapidement si nécessaire



Notes complémentaires :

• Pour toute action (modification ou remboursement), le waiver code devra impérativement être indiqué pour éviter un ADM.

• Les remboursements devront être effectués via BSP en anglais et le waiver code devra être indiqué dans la section « raison du remboursement »



Les passagers pourront changer leur destination finale vers n’importe quelle destination desservie par la compagnie dans les régions ou pays suivants :