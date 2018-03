Copa Airlines mise sur le Brésil

Copa Airlines va relier Panama City à Fortaleza 2 fois par semaine à partir du 18 juillet. La liaison sera assurée par un Boeing 737-800 biclasse d'une capacité de 160 passagers dont 16 Business. L'avion quittera son hub à 15h25 tous les mercredi et dimanche pour se poser au Brésil à 23h57. Le retour prévoit un départ à 2h13 tous les lundi et jeudi pour un atterrissage au Panama à 6h45.



La compagnie mettra également le cap sur Salvador à compter du 24 juillet 2018. La liaison bihebdomadaire sera également effectuée par un B737-800. Il s'envolera du Panama à 15h15 tous les mardi et vendredi pour un atterrissage à Salvador à 00h30 le lendemain. Le vol retour quittera le Brésil à 1h30 pour une arrivée sur la capitale panaméenne à 6h50.



Par ailleurs, le transporteur membre de Star Alliance ouvrira également une ligne peu business : Bridgetown (Barbade). Elle proposera deux vols par semaine à partir du 17 juillet.