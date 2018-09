Corsair lance un programme dédié aux entreprises

En complément de son offre corporate, Corsair a lancé, ce 25 septembre 2018, le programme dédié aux entreprises : CorsairPro. S'adressant principalement aux PME et TPE ou encore aux professions libérales, il permet de bénéficier dès l’inscription de remises immédiates sur les tarifs, et ce dès le premier voyage.Ces réductions sont valables dans toutes les classes de voyage - Economy, Premium et Business - ainsi que sur un large choix de tarifs. De plus, des rabais supplémentaires sous forme d’offres promotionnelles seront régulièrement proposés aux clients.Toutefois, les professionnels doivent travailler avec une agence de voyages pour bénéficier de CorsairPro. En effet pour y adhérer, l’entreprise doit s’inscrire directement sur le site dédié, et déclarer son agence de voyages émettrice. Cette dernière valide l’inscription en tant qu’agence, elle pourra alors réserver et émettre via son GDS les billets des sociétés clientes adhérentes à CorsairPro.La souscription au programme est entièrement gratuite et exclusivement réservée aux entreprises.