Corsair suspend sa liaison La Réunion - Madagascar

Corsair a envoyé un courrier à ses clients pour les informer que la liaison hebdomadaire Antananarivo/Saint Denis de La Réunion sera fermée à partir du 25 mars 2018. Les passagers concernés par cette décision seront intégralement remboursés. Depuis plusieurs semaines la compagnie française est accusée de concurrence déloyale par les autorités malgaches, voyant ses droits de trafic sur la ligne Réunion/Madagascar, obtenus en 2016, remis en cause. Madagascar cherche en réalité à protéger sa propre compagnie Air Madagascar, associée depuis quelques mois à Air Austral, concurrente directe de Corsair sur cette liaison inter-îles.



La compagnie explique : " Corsair reste en attente de l’issue des négociations en cours entre les Aviations civiles françaises et malgaches. En conséquence, Corsair a été contrainte d’annuler le vol du 25 mars, mais la volonté reste de reprendre les vols régionaux le plus vite possible dès accord de l’Aviation Civile Malgache en ce qui concerne la liaison Antananarivo/Réunion"