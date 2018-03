Costa Croisières veut séduire les groupes

On le sait, la croisière séduit de plus en plus les groupes, que ce soit pour les CE, les évènements privés ou les séminaires et conventions d'entreprises. Pour répondre à la demande croissante et soutenir les professionnels, agences et dirigeants d'entreprise, Costa propose une nouvelle brochure dédiée pour se plonger dans l'univers de la croisière, découvrir tous les atouts du produit mais aussi pour aborder la préparation de ces voyages à bord de l'un des 15 navires de la flotte.Conçu comme un outil de vente, ce document se veut un véritable argumentaire au service des organisateurs de voyages en groupes de loisirs ou affaires, qui pourront proposer des séjours clé en main avec l'appui d'une équipe de professionnels dédiéeLors d'une croisière, le séjour est totalement optimisé car tout converge dans un seul et même lieu, pour l'hébergement, la restauration, les réunions, la détente et les divertissements, sans oublier la découverte touristique de plusieurs escales. Les départs se font la plupart du temps depuis un port français comme Marseille, le Havre ou encore Nice/Savone.