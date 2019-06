Coup d'envoi du salon du Bourget ce lundi (Vidéo)

Paris Air Lab, cet espace dédié à la recherche et à l’innovation, est reconduit et même agrandi. Des véhicules du futur seront exposés devant le hall Concorde. Quant à l'avion des métiers créé en 2013 il est une nouvelle fois reconduit. Cet espace a comme objectifs de susciter des vocations, et de proposer des formations et des offres d’emploi dans un secteur qui continue de recruter.



Plus d’une centaine d’appareils civils et militaires sont présentés sur le statique et une trentaine participeront aux démonstrations en vol chaque après-midi.



Présentation en images de cet événement avec notre partenaire d'aeronewstv.com.