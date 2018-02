Coup double pour FCM qui gagne l’UGAP et la DGAC

Ces deux bons résultats sont encourageants pour les prochaines années

Aujourd’hui notre mission est d’intégrer et de développer les besoins de ces nouveaux clients

Nous avons de très beaux résultats au sein des services publics et nous devrions également en avoir rapidement de la part de grands comptes privés

Pour le moment du moins

Pour Stéphane Lormant en charge du développement et qui dirige l’équipe commerciale, "". Selon nos informations, FCM Travel Solutions devrait atteindre un volume d’affaires de 200 millions d’euros en 2019. Mais Stéphane Lormant reste prudent et ne souhaite pas anticiper ce que sera demain : "". En clair, il faut mettre en place le calendrier opérationnel.Ces deux bonnes nouvelles confortent les choix des clients déjà acquis, comme le CNRS ou la RATP qui eux aussi ont renouvelé leur confiance à FCM Travel Solutions. "" sourit Stéphane Lormant qui ne veut pas en dire plus… "".Pour l'heure, c'est le renforcement des équipes qui est au menu des prochaines semaines. FCM ouvre de nombreux nouveaux postes pour accompagner sa croissance et invite les candidats à un job dating qui se déroulera le 15 février à Paris dans les locaux parisiens de la TMC : 126 rue de Provence, 75008 Paris). Pour vous inscrire, un mail suffit !