Coupe du monde de foot, surveillez vos mobiles !

" Tous ceux qui se rendent en Russie pour assister à la Coupe du monde ne doivent se faire aucune illusion sur les cyber-risques que cela comporte " explique William Evanina dans un communiqué. Directeur du Centre national de sécurité et de contre-espionnage, il souligne que même ceux qui pensent être trop insignifiants pour être une cible peuvent être visés en Russie. " Si vous prévoyez d’emporter un téléphone portable, un ordinateur portable, un assistant numérique personnel ou tout autre gadget électronique avec vous, ne vous y trompez pas, toutes les données sur ces appareils (en particulier vos données personnelles d’identification) pourront être consultées par le gouvernement russe ou des cyber-criminels ", explique le spécialiste du renseignement.



Comment se protéger ? Si possible, ne rien emporter ! Et retirer la batterie de l’appareil quand on ne s’en sert pas. " Ne partez pas du principe que vous être trop insignifiant pour être visé ", a prévenu William Evanina. Vous voilà prévenu.