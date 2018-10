Coyote Business renforce son offre de gestion de flotte

Coyote Business cible en priorité les PME-PMI pour des parcs allant d’un à cent véhicules. " La force de notre offre réside dans sa complémentarité et sa modularité " explique Benoît Lambert, le directeur général de la marque. " Les gestionnaires peuvent opter pour un, deux ou trois services avec une installation unique de boîtier dans les véhicules. Cette nouvelle plate-forme associe aide à la conduite en temps réel, récupération des véhicules volés et gestion de flotte automobile."



L’offre de gestion de flotte disposera d’une nouvelle interface à compter de novembre prochain. Elle permettra aux gestionnaires de personnaliser leur tableau de bord. Outre la localisation en temps réel, l’historique des trajets ou la recherche de véhicules à proximité d’un point d’intérêt, des alertes de fonctionnement ou de mouvement enrichissent le service pour une meilleure surveillance de la flotte. Enfin, en respect avec la législation en vigueur, le collaborateur peut choisir de passer d’une utilisation professionnelle de son boîtier à une utilisation privée en appuyant sur un bouton.



Quant au tarif, l’offre se veut attractive, à 24 euros par mois et par véhicule pour les trois services cumulés. Chaque option est disponible indépendamment pour 10 euros par mois environ. La mensualité comprend le boîtier, l’abonnement et le SAV avec un prix dégressif selon l’importance du parc et la durée d’engagement (24, 36 ou 48 mois).



Avec déjà 350 000 véhicules équipés en vol et 70 000 en fleet, la marque ambitionne d’installer 60 000 nouveaux boîtiers chaque année.