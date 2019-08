Crise des Boeing : La plus longue immobilisation d’un modèle d’avion de ligne remonte aux années 1950

Immobilisés depuis le mois de mars, les Boeing 737 MAX pourraient bien ne pas revoler avant le début de l’année 2020. Et encore, cela n’est qu’incertitude, la date de leur retour dans le ciel étant régulièrement repoussée. Si cette immobilisation est longue et qu’elle enfonce chaque jour un peu plus Boeing dans la crise, elle ne peut pas (pour le moment) être comparée à la plus longue immobilisation de l’histoire pour un avion de ligne. Dans les années 1950, le modèle DH106 Comet du constructeur britannique Havilland avait été interdit de vol pendant 4 ans et demi (entre avril 1954 et septembre 1958) suite à 3 accidents mortels. Nos confrères d’Aeronewstv.com sont revenus avec des images d’époque sur cette histoire méconnue :