Crit'Air étendue à toute l'île de France l'année prochaine

On est parti vers une zone basse émission en 2019, non plus seulement sur Paris intra-muros mais à l'échelle intra-A86

Il y aura des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants

Le système Crit'air va s'imposer dès l'année prochaine dans tout le périmètre compris à l'intérieur de l'A86, l'autoroute qui forme une boucle et englobe des dizaines de communes autour de la capitale. La mesure est envisagée depuis plusieurs mois par la Métropole du Grand Paris, elle figure discrètement parmi plusieurs centaines de pages dans le plan "Air-Climat-Energie" de la Métropole.Lors de la présentation de ce plan lundi 9 avril, le vice-président du Grand Paris en charge de l'environnement a confirmé à France Bleu Paris que l'extension de Crit'Air sera effective dès l'année prochaine : "", explique Daniel Guiraud qui est également maire des Lilas. "."