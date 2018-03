Crowne Plaza repense son design pour séduire les voyageurs d'affaires

Les chambres

Les chambres ont été redéfinies selon le concept de "Chambre Travail-Détente". Elles proposent ainsi un environnement composé de trois zones distinctes favorisant le travail, la détente et un sommeil de meilleure qualité. Les matériaux utilisés permettront de réduire les nuisances sonores tandis que l’ambiance lumineuse sera étudiée afin d’améliorer le sommeil.



Les espaces de réunion ont eux aussi été transformés. "Le Forum", disponible sur réservation, est un espace de travail événementiel et collaboratif dynamique aménagé dans un style évoquant la Place d’Espagne à Rome. Ce lieu peut accueillir des présentations et conférences. "Le Studio" est un espace disponible à la demande spécialement adapté aux ateliers collaboratifs en journée et aux dîners privés en soirée.



Le nouveau design sera déployé dans le courant de cette année au sein de trois hôtels emblématiques Crowne Plaza, auxquels IHG s’est associé : Crowne Plaza London - Heathrow, Crowne Plaza Paris - République et Crowne Plaza Hamburg – City Alster.



En Amérique, où le nouveau concept hôtelier est déjà déployé dans le cadre d’un projet pilote, la marque bénéficie d’un investissement de 200 millions de dollars sur une période de trois ans.



Mike Greenup, Vice-président de la division Brand Management en Europe, chez IHG, explique : "Nous investissons dans la marque Crowne Plaza afin d’en faire le premier choix des voyageurs d’affaires modernes et d’améliorer la rentabilité pour les hôteliers" . Il ajoute "Notre partenariat avec le très célèbre studio de design Conran and Partners nous a permis d’imaginer des espaces de travail communs, où les hôtes peuvent à la fois travailler et échanger au gré de leurs envies. Nous savons que les clients sont demandeurs d’espaces plus flexibles, collaboratifs et disponibles à la demande. Le nouvel agencement de nos hôtels répond à cette attente, tout en rentabilisant au maximum chaque mètre carré. Ce nouveau concept rencontre déjà un véritable succès aux États-Unis, et nous avons hâte de le déployer en Europe".