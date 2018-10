Cure de jouvence pour le salon de l'aéroport de Toulouse

Le Salon "La Croix du Sud" a été agrandi. Désormais, il propose aux voyageurs d'affaires un espace de 300 m² entièrement modernisé au 1er étage.



Le lounge qui offre une vue sur la salle d'embarquement, accueille de nouveaux espaces de travail, de détente et de restauration. De nouveaux mobiliers ont aussi été installés pour offrir une ambiance plus moderne.



Le wifi est gratuit et un large choix de boissons et collations est à la disposition des passagers. Dans ce lounge, les voyageurs d'affaires peuvent aussi travailler avant le décollage grâce à des ordinateurs et imprimantes.



Pour mémoire, les passagers qui ne bénéficient pas d'un accès au salon par le biais de leur compagnie ou de leur programme de fidélisation, peuvent acheter un pass pour 25 euros.