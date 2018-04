Curio Collection by Hilton arrive à Paris

L’hôtel Niepce Paris, de la marque Curio Collection by Hilton est situé à quelques mètres de la station de métro Montparnasse offrant un accès pratique à l'ensemble de la ville. L'établissement propose 52 chambres dont trois suites. Spacieuses, elles sont équipées des dernières technologies avec un système de contrôle par tablette et d’une connexion rapide à Internet. Les suites disposent également d’un coin salon séparé.Les voyageurs d'affaires peuvent se détendre dans le restaurant principal baptisé "La Verrière Paris" ou encore au bar "La Galerie".Par ailleurs, l'adresse possède une salle de conférence de 73m² pouvant accueillir des réunions de 16 personnes maximum. Elle est équipée des dernières technologies avec un écran plat de 1m40, un vidéo projecteur et une connexion wifi.L’hôtel Niepce Paris fait aussi parti de Hilton HHonors, le programme de fidélité du groupe Hilton. Les membres qui réservent directement ont ainsi accès à des avantages instantanés, notamment un mode de paiement flexible permettant aux membres de choisir n'importe quelle combinaison de points et d'argent pour réserver un séjour, des réductions exclusives, une connexion wifi standard gratuite et l'accès à l’application mobile Hilton Honors.4 rue Niepce, Paris,75014, FranceTel : +33-(0)183756920Fax : +33-1-83756920