Cvent dévoile la liste des 25 meilleures destinations MICE en Europe

Pour la 5ème année consécutive, Londres a conservé son premier rang en tant que destination la plus populaire pour les réunions et événements d'affaires. 3 autres villes du Royaume-Uni figurent également dans le Top 25 du classement: Birmingham (+5 à la 15ème place), Manchester (+2 à la 20ème place) et Édimbourg, qui est nouveau sur la liste en 22ème position.



Avec l'ajout d'Édimbourg cette année, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont maintenant à égalité avec le plus grand nombre de destinations sur la liste avec quatre villes chacune. En Allemagne, Berlin continue de gagner en popularité, au deuxième rang cette année, et Hambourg est maintenant au 21ème rang, soit 2 de plus que l'an dernier.