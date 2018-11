DKV Euro Service étoffe son réseau en Allemagne

DKV Euro Service étend son réseau d’approvisionnement en Allemagne. Les clients du spécialiste des solutions de mobilité peuvent désormais utiliser leur DKV Card pour faire le plein et prendre soin de leurs véhicules dans 150 nouvelles stations-service Aral.



Ainsi, l’approvisionnement en carburant est possible dans la quasi-totalité des stations-service de cette marque en Allemagne. Le réseau d’approvisionnement de DKV outre-Rhin compte 13 200 stations, soit 92% des stations-service du marché allemand.



Les nouvelles stations Aral ont d’ores et déjà été intégrées à la DKV APP et au guide routier gratuit DKV MAPS.