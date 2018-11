DKV Euro Service se renforce en Autriche

Les clients de DKV Euro Service peuvent désormais utiliser leur DKV Card pour faire le plein et laver leurs véhicules dans 77 stations-service A1 en Autriche. Cette marque est présente dans les lands autrichiens suivants : la Styrie, la Carinthie, le Burgenland, la Haute-Autriche et la Basse-Autriche.



Grâce à ces nouvelles pompes, le fournisseur de solutions de mobilité compte désormais 1411 stations-service dans son réseau d’approvisionnement autrichien. Elles sont toutes répertoriées dans la DKV APP et le guide routier gratuit DKV MAPS.



"Avec ces stations-service A1, nous ajoutons une marque forte à notre réseau d’approvisionnement en Autriche, et offrons désormais à nos clients l’accès à plus de 50% de toutes les stations-service sur le marché autrichien. Ces nouvelles stations sont ultra modernes, équipées de technologies de pointe et proposent des carburants de très haute qualité à des prix attractifs" , a ajouté Eddy Bahouche, Directeur de la filiale Française de DKV Euro Service.