DKV étend son réseau en Italie et en Suisse

En Italie, ses clients peuvent désormais payer leur carburant dans 200 stations Eni supplémentaires via la DKV CARD. Le réseau d'acceptation s’étend ainsi à 7 407 stations-service en Italie.



En Suisse, DKV a récemment ajouté 241 stations-service TamOil à son réseau d'approvisionnement. Les voyageurs d'affaires disposent désormais sur les routes helvétiques de 521 stations au total.



DKV fait partie du groupe DKV Mobility Services qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2017 et est représenté dans 42 pays. Actuellement, plus de 3,1 millions de DKV Cards et unités embarquées sont utilisées par près de 170 000 clients.