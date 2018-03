DRH : la réduction des coûts est prioritaire

Faut-il intégrer les DRH à la gestion des voyages d’affaires ? Cette grande question des années 2000 revient à nouveau sur le tapis via un baromètre qui affirme qu’en matière d’économies, pour 88% et 54% des répondants, respectivement, la maîtrise et la réduction des coûts sont des sujets prioritaires.Proposé par Gras Savoy et Willis Towers Watson en partenariat avec ABV Group et le Groupe RH&M, la nouvelle édition du Baromètre des DRH :// s’est articulée autour de 132 DRH interrogés sur les principaux défis de leur profession. Parmi les thématiques abordées : la transformation de l’entreprise, la politique RSE, la gestion des talents, le cadre législatif et réglementaire, la digitalisation des processus, la politique de rémunération ou encore la gestion des coûts.Parmi les points forts à retenir :• Le rôle de la fonction RH dans l’accompagnement des projets de transformation est au cœur des préoccupations. 85% des répondants considèrent qu’il s’agit d’une des trois priorités de leur fonction, voire une priorité absolue pour plus de 60% d’entre eux.• attirer, retenir et favoriser l’engagement de nouveaux talents est l’une des 3 priorités pour 82% des répondants. En outre, la mesure de “l’engagement des salariés” est perçue comme une priorité pour 87% des répondants.• En matière de RSE, la qualité de vie au travail (89%), l’égalité femmes/hommes (72%) et la non-discrimination au travail (61%) sont les sujets qui focalisent l’attention.• la digitalisation des processus de recrutement (69%), de formation, et de gestion des emplois et des compétences (67%) sont vus comme des projets majeurs en 2018. Des missions qui nécessitent de nouvelles compétences, des formes d’organisation plus agiles, un rôle accru du leadership, d’autres formes de pilotage opérationnel, plus d’anticipation sur l’émergence de nouveaux besoins et de nouvelles attentes des salariés.