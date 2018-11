Daher passe à l'autopartage avec Mobility Tech Green

Daher a choisi la solution d'autopartage e-Colibri de Mobility Tech Green. Le dispositif sera installé sur 3 sites français de l'équipementier : Laudun (Gard), Toulouse et Paris Orlytech. Au total pour le moment, 16 véhicules sont en cours de déploiement.



La technologie de Mobility Tech Green est mise en place selon un système bimodal. 11 véhicules bénéficient de la solution globale. Les 5 autres, des Renault Zoé, respectent en plus le principe du "free-floating". C'est à dire qu'il n'y a aucune station dédiée pour ces voitures. Elles sont disponibles via smartphone et peuvent ainsi être laissées où l’utilisateur le souhaite.



Le spécialiste de l’autopartage pour les entreprises et collectivités a également ajouté à sa solution e-Colibri une fonction de réaffectation automatique. Liée à son outil d’Intelligence Artificielle, elle permet de trouver rapidement un nouveau véhicule à un collaborateur lorsque le premier n’est pas disponible.