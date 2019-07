Daimler lance Crypto, entre porte-monnaie et boîte noire de voiture

L’association du constructeur automobile Daimler – propriétaire de la marque Mercedes-Benz - et de Riddle&Code, une startup autrichienne, spécialisée dans les solutions blockchain et soutenue par la branche « finance » de Daimler, a accouché de Crypto, un « porte-monnaie » de voiture.

Consistant en un boîtier rigide à placer dans l’habitacle, il permet une identification sûre et simple du véhicule qui en est équipé. L’objectif est de permettre des transactions sécurisées, et, comme l’affirme Riddle&Code « d’échanger des données avec des solutions de facturation, des systèmes de ville intelligente ou des stationnements sans interaction humaine ». En clair : de régler son parking ou son péage et de recevoir la facture correspondante sans rien avoir à faire…

Mais ce n’est pas tout. Crypto permet aussi l’enregistrement des performances du véhicule (kilométrage, consommation de carburant et usure des pièces, par exemple). Le potentiel est évident en termes de gestion des flottes automobiles, autant que pour pour les entreprises de logistique et de transport, les compagnies de bus et de taxis. En cas de transfert de cette technologie aux assureurs, Crypto pourrait même se muer en boîte noire en cas de sinistre.