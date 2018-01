Dans les pas de Jeanne d'Arc à Rouen

Reconnue dans le monde entier, le personnage de Jeanne d’Arc suscite bon nombre de mythes et d’histoires. Brûlée vive sur la Place du Vieux Marché en 1431 à Rouen, la célèbre Pucelle prend une place à part dans les ouvrages historiques français. Nouveauté 2018 avec Rouen Normandie Tourisme & Congrès : la gastronomie médiévale sera pour la première fois associée à une découverte de Rouen sur les traces de Jeanne d’Arc. Et un déjeuner médiéval sera proposé dans la plus vieille auberge de France, le restaurant gastronomique La Couronne, pour proposer un événement autour de l’héroïne une fois par mois dès février 2018.Une visite sur les traces de Jeanne encadrée par un guide conférencier Ville et Pays d’Art et d’Histoire permettra de recentrer son martyr dans le contexte Rouennais à travers les lieux clés de la ville. Les participants pourront ensuite déguster un repas d’inspiration médiévale dans la « salle Jeanne d’Arc » de la plus vieille auberge de France édifiée en 1345 sur cette même Place du Vieux Marché.Dates : Chaque 1er samedi du mois de février à octobre 2018Premier rendez-vous samedi 03 février 2018Rendez-vous : 10h30 à l’Office de Tourisme – Place de la Cathédrale à Rouen puis fin de visite devant le Restaurant La Couronne – 31 Place du Vieux Marché 76000 RouenTarif : 32 € – visite guidée et déjeuner compris (menu unique de 3 plats hors boissons)Réservation obligatoire sur le site de l'Office de tourisme