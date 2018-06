Dax, deux fêtes sinon rien !

11 - 15 août 2018C'est une immersion au cœur de la culture landaise que propose la ville de Dax. Une tradition du sud-ouest ou musique et gastronomie se retrouvent. Du blanc, du rouge et de la joie partagée : pas moins de 800 000 "festayres" se donnent rendez-vous chaque année pour une rencontre festive et musicale en plein cœur de l’été.Au menu : spectacles de courses landaises, bandas, concerts sur scène géante, défilés folkloriques, journée des enfants, gastronomie et grains de folie ! A vivre dans les arènes de Dax, dans les rues et les parcs jusque dans les parcs, en passant par le village gourmand la Feria propose pas moins de 110 rendez-vous dont la majorité gratuits et en libre accès.