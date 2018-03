De Velázquez à Rembrandt et Manet, des portraits grandeurs nature à Amsterdam

Marten Soolmans et Oopjen Coppit, deux portraits de mariage par Rembrandt et acquis conjointement par la France et les Pays bas, seront les deux points forts de cette exposition. Ils seront présentés pour la première fois au public après une restauration au Rijksmuseum. Ils côtoieront des portraits de souverains puissants, d’aristocrates excentriques et de bourgeois riches et influents de toute l’Europe et d’ailleurs, du début du XVIe siècle au début du XXe siècle.C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à l’histoire de ce type de portrait tout à fait glamour et attrayant : grandeur nature, debout et en pied. Des œuvres prêtées arriveront, notamment, du Louvre (Paris), du Musée d’Orsay (Paris), de la Tate (Londres) et de l’Uffizi (Florence).Plus de quatre-vingts estampes et dessins, provenant des collections du Rijksmuseum, dévoilent ainsi les activités auxquelles ils se livraient derrière portes closes : fêtes, beuveries, jeux d’argent et rendez-vous galants.RijksmuseumMuseumplein/Museumstraat 11071 CJ AmsterdamTéléphone +31 (0) 20 6621 440Les billets peuvent être réservés à l'avance en ligne. Visite guidée tous les dimanches (du 11 mars au 3 juin 2018), de 13 h à 14 h.5 € par personne. (hors ticket de musée)