De bonnes résolutions de rentrée, ou pas ?

Ça y est, le col coincé dans une cravate et les pieds serrés dans les chaussures de tenue corporate , vous voici devant l’agenda de la reprise. Comment organiser les prochains déplacements professionnels, répondre aux sollicitations, aux réunions, aux discussions de la machine à café alors que rêviez de poursuivre le farniente en oubliant résolument votre n+1 ? Courage, le vague à l’âme dure peu sous l’afflux des mails et des obligations, nous sommes de bons petits soldats !



Les bonnes résolutions, nous souhaitons que l’intersyndicale d’Air France les ait bien notées : rester zen, respirer, ne pas se hérisser d’emblée. Le nouveau patron ne prendra son poste qu’au 30 septembre mais les organisations sauront-elles attendre alors que le feu couve ? C’est toute la question que se posent les voyageurs d’affaires qui risquent fort de choisir tous les autres moyens de transport possibles, y compris le train, pour éviter de stresser au moindre tract pour leurs futurs déplacements pros.



Autre sujet à suivre, le durcissement constaté aux USA des politiques voyages. Trop d'exceptions pénalisent les coûts. A San Diego, dans le cadre de la convention 2018 de la GBTA, les Travel managers tirent la sonnette d'alarme : " La techno ne répond pas à tous les besoins de reporting et de contrôle que nous attendions ". En clair, trop de choix ou de liberté sont néfastes aux économies. L'anti open booking se développe au moment même où les développeurs expliquent que " Jamais la gestion personnalisée des voyages n'a été aussi facile ". Qui croire ?



Entre nouvelles technologies à outrance et maîtrise des dépenses, l'hiver 2018/2019 risque d'être calme. Peu ou pas de grandes nouveautés annoncées et des pistes de développement qui ne demandent qu'à être validées, de la dématérialisation à l'ultra personnalisation des achats… Tout reste à faire. Seule certitude, faire le seul pari du numérique serait osé. Le temps est devenu une composante de l'innovation. On le sait désormais !



La rentrée sera également ponctuée par quelques rendez-vous qui donneront le ton de l’année du voyage d’affaires : Univ’AirPlus la semaine prochaine, l’IFTM Top Resa (avec le Baromètre et les Lauriers du voyage d’affaires notamment) du 25 au 28 septembre, ACTE et SAP Concur Fusion en octobre, … L’agenda se remplit vite.



Nous nous souhaitons une bonne reprise à tous !



L’équipe de DéplacementsPros