De futurs taxis volants pour les voyageurs d'affaires ?

Le décollage et les atterrissages verticaux, voilà sans doute le secret des futurs "taxis volants" sur lesquels travaillent Bell Helicopters et Safran. Leur coopération, annoncée lors de la "Transportation World Conference" à Cologne (Allemagne), porte sur le " développement de systèmes propulsifs hybrides électriques innovants destinés au concept de véhicule à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) de Bell ", expliquent-ils ensemble dans un communiqué. Ce sera donc un véhicule à mi-chemin entre la voiture volante et le mini-hélicoptère et c'est de moins en moins futuriste.



Les groupes américain et français mettent en avant leur " vision commune de l'aéronef électrique et hybride ". Ils ambitionnent " le déploiement dans un futur proche du Bell Air Taxi et de nouveaux systèmes de mobilité à la demande " et le directeur de l'innovation de Bell, Scott Drennan, a salué une " étape historique pour de futures solutions de transport ".