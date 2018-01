Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





De grandes ambitions pour l'aéroport de Chateauroux

La volonté de désenclaver Chateauroux prend forme avec l'ouverture au printemps d'une desserte de Londres mais aussi de Lyon, Toulouse et Biarritz dans la foulée.







Londres est une destination d'affaires demandées depuis longtemps par les voyageurs d'affaires berrichons, la ligne sera ouverte le 26 avril avec deux vols par semaine opérés par Londres Southend au prix d'appel de 49€ TTC aller simple et 1h35 de vol.



A partir du 26 mars, IGAviation proposera de relier Chateauroux à Lyon 4 fois par semaine. Lyon étant l'un des hub de Hop!, les rebonds seront ensuite multiples. Liaison au prix d'appel de 49€ l'aller simple.



La même compagnie IG aviation annonce une liaison Chateauroux-Toulouse à partir du 27 Mars, trois fois par semaine (aller-retour possible dans la journée, et correspondances). Durée : 1 h 15 de vol. Prix d’appel : 49 euros .



D'autres liaisons saisonnières s'affichent à Chateauroux :



- Nice, qui affichait un taux d'occupation de plus de 80% en 2017, sera reconduite du 17 juin au 30 septembre avec 3 vols/semaine assurés par IGAviation.



- Biarritz, assurée deux fois par semaine, du 16 juin au 1er septembre. 1 h 30 de vol. À partir de 79 euros .



- Ajaccio, liaison saisonnière pour Corsicatours tous les samedis du 26 mai 2018 au 22 septembre,



