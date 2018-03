De l'orange sur les routes ce week-end

La majorité des déplacements du week-end se feront en direction ou en retour des massifs montagneux. Les principales difficultés de circulation seront observées en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les deux sens de circulation et sur l’autoroute en direction de l’Île-de-France.



Samedi 3 mars, des difficultés sont à prévoir dans les deux sens de circulation pour accéder aux stations de sports d’hiver ou pour en revenir.



Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 2 mars est classé VERT au niveau national.

Samedi 3 mars est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 38, 69, 73, 74).



Dans le sens des RETOURS,

Vendredi 2 mars est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 3 mars est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 38, 69, 73, 74).