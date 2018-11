De nouveaux Board Members pour MPI

Vincent Roux a plus de 20 ans d'expérience dans la vente et le marketing des secteurs de l'hospitality et l’événementiel. Ancien Vice Président des Ventes Globales chez AccorHotels, et Directeur commercial de Regus, il a créé VRConsulting, dont il est le CEO.



La société basée à Paris aide les acteurs de l’hôtellerie et de l'événementiel à développer des stratégies de marchés, à repenser les ventes, créer de l'expérience et connecter les gens.



Vincent Roux est également dernièrement devenu Directeur-France de l’Event Design Collective.



MPI compte une communauté de plus de 18000 membres dans le monde, 1300 en Europe, 8000 planners membres, et 90 chapitres présents dans 19 pays.