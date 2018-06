De nouveaux DG Agency Commerce Amérique et EMEA chez Travelport

Damian Hickey endossera la fonction de directeur général Agency Commerce pour la région EMEA. Il prend donc la succession de Rabih Saab, parti plus tôt cette année. Actuellement responsable de la section Air Commerce de Travelport pour la région Asie-Pacifique, Damian Hickey quittera Singapour pour rejoindre les bureaux britanniques de Travelport à Langley. Depuis 2012, il a occupé divers postes à responsabilité chez Travelport. Diplômé du Trinity College de Dublin, il travaille dans le secteur de la technologie de voyage depuis plus de vingt ans.



Simon Ferguson a été nommé Directeur général Agency Commerce pour les marchés des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine. Il remplacera Bret Kidd, qui se voit confier une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. Simon Ferguson quittera Londres, où il supervise actuellement la région Europe du nord de Travelport, pour rejoindre Atlanta, en Géorgie. Diplômé de l'Université de Sheffield, il a d'abord occupé des postes à responsabilité dans le secteur de la publication de voyage avant d'intégrer Travelport en 2011.