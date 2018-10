De nouveaux outils pour une conduite "responsable"

Proposé depuis fin 2017, le site axaprévention.fr s’enrichit. Désormais, 2 e-learning ainsi qu’un soutien financier viennent compléter l’autodiagnostic, la boîtes à outils, les kits de communications... Libre aux entreprises et aux voyageurs d'affaires de s'en saisir, l'accès est libre.L'assureur a par ailleurs choisi de s’intéresser aux comportements des Français au volant lors de leurs trajets professionnels dans le cadre de ses baromètres annuels. Si en 2017 les résultats étaient accablants, en 2018, malgré une prise de conscience, les résultats restent alarmants.Les accidents de la route sont la 1ère cause de mortalité au travail. Malgré ce fléau, les Français continuent de prendre systématiquement plus de risques lorsqu'ils vont au travail ou lorsqu’ils roulent dans le cadre de leur travail. En cause : la fatigue, le stress, la pression des objectifs à atteindre… Par rapport aux usagers qui roulent à titre privé, leur prise de risque est à chaque fois plus excessive.Ainsi, considèrent le véhicule comme une sorte d’extension du bureau. 8 professionnels sur 10 l’utilisent : 52 % téléphonent, 32% traitent des SMS… Plus on fait de kilomètres, plus on multiplie les risques. Pourtant, traiter un SMS ou un email au volant multiplie par 23 le risque d’accident.Les conducteurs professionnels sont souvent stressés et pressés du fait d’objectifs à atteindre. 64%, d’entre eux, déclarent conduire de nuit alors qu’il se sentent fatigués. 52% des travailleurs conduisent en état de fatigue quand ils se déplacent pour des raisons professionnelles, contre 45% en temps normal.84 % des professionnels font des excès de vitesse, certains sous la pression d’objectifs à atteindre. La vitesse excessive reste la première cause de mortalité sur la route... !Vigilance avérée : encore près de 30% des conducteurs prennent le volant après avoir bu plus de 2 verres d’alcool. Cela multiplie par 2 les risques d’accidents mortels. Un quart de ces conducteurs déclarent avoir déjà conduit, après avoir pris des médicaments pouvant altérer leur vigilance, ce qui provoque la mort de 100 personnes par an.. Le fait que le véhicule ne leur appartienne pas induirait une forme de déresponsabilisation.Pour prévenir les risques routiers, et sensibiliser leurs collaborateurs, la branche Prévention de l'assureur met à la disposition des dirigeants d’entreprises un ensemble d’outils gratuits :1. Un autodiagnostic pour établir le bilan prévention de la flotte automobile de l’entreprise : après un questionnaire en ligne sur les pratiques dans l’entreprise, un bilan est généré et assorti de préconisations à mettre en place.2. Une boite à outils pour se doter des documents nécessaires à une gestion responsable des véhicules avec un kit de communication comprenant des vidéos, des emailings, des affiches et des dépliants sur les dangers liés notamment à la vitesse, l’alcool, la somnolence, le smartphone.3. Deux e-learnings :- Le premier à destination des managers : pour leur rappeler leur responsabilités et obligations concernant les enjeux légaux, humains et financiers du risque routier.- Le second pour les conducteurs : afin d’évaluer leurs connaissances, et leur rappeler les règles de bases sur la prévention du risque routiers et de l’écoconduite.4. Un soutien financier d’AXA Prévention pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une action de prévention ciblée auprès de leurs collaborateurs. Le chef d’entreprise peut formuler sa demande directement sur le site.