De nouvelles bulles chez Air Austral

Air Austral améliore sa carte. La compagnie réunionnaise servira à partir du 12 avril un nouveau champagne à ses passagers des classes Confort et Club Austral : Le "Millésime 2008 Blanc de Blancs" de Nicolas Feuillatte. Il remplacera la cuvée "brut" actuellement proposée à bord.



Le communiqué explique : "Le Blanc de Blancs Millésimé 2008 de Nicolas Feuillatte est un Champagne puissant qui exprime les meilleurs chardonnays de la Champagne, alliant finesse, subtilité et élégance. Il est considéré aujourd'hui comme un grand millésime en Champagne. Vieilli en cave pendant 6 ans, il développe un nez très expressif avec ses fines et élégantes notes de fruits exotiques et d’agrumes au sirop presque confits".



La Collection Vintage Blanc de Blancs Millésimé 2008 de Nicolas Feuillatte a reçu de nombreuses distinctions. Elle a notamment été médaillée du prestigieux "The Global Chardonnay Masters 2017" organisé par le Drinks Business Magazine.