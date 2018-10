De nouvelles fonctions pour l'appli d'Egencia

Conçue à l'origine pour permettre aux professionnels de planifier et réserver leurs voyages d'affaires et rester informés pendant leur trajet, l'appli mobile Egencia propose désormais de nouvelles fonctionnalités, étendues aux autres rôles liés aux voyages d'affaires :



· Approbation des voyages en toutes circonstances : ceux qui valident les voyages ont besoin de donner leur approbation aussi rapidement que possible pour réduire le risque de perte d'inventaire et d'augmentation de prix. Désormais, en deux clics dans l'application, il est possible de vérifier et approuver les voyages. Depuis deux semaines que cette fonctionnalité est disponible, plus de 200 demandes ont été approuvées via l'application mobile.



· Devoir de prudence : Parce que les Travel Managers doivent savoir où leurs voyageurs se trouvent à tout moment, Ils peuvent désormais localiser les voyageurs en quelques secondes via la fonction Traveler Tracker de l'application.



· Modification ou annulation de voyages : depuis 2017, les organisateurs de voyage peuvent voir les voyages de leurs collaborateurs dans l'application mobile. Au moyen de la dernière version de l'application, les organisateurs de même que les voyageurs d'affaires peuvent annuler ou échanger un voyage déjà réservé.