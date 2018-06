De nouvelles navettes entre Annecy et l'Aéroport de Genève

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les entreprises qui doivent prendre l'avion au départ de Genève. À partir du 1er juillet prochain, la société Alpybus proposera de nouvelles liaisons directes en car entre Annecy et l'aéroport de Genève.



Six allers-retours sont programmés dans la journée pour un tarif aller simple de 21,50 €. Un seul arrêt est prévu sur le parking de Meythet. Notons que l'entreprise assure des transferts privés entre les deux points pour environ 165 €.



Selon le gestionnaire de la ligne le trajet devrait prendre entre 1 h et 1h15.