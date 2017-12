De nouvelles salades dans les assiettes d'Eurostar

La soupe serait plus de saison... mais ce sont bien de nouvelles salades qu' Eurostar propose aux passagers de la classe Business Premier. Le chef étoilé Raymond Blanc a imaginé huit salades végétariennes. Par ailleurs, pour répondre à toutes les demandes, 4 recettes sont sans gluten, deux sans sucre et une vegan. Comme tous les plats servis en Business Premier, les ingrédients sont locaux et durables.- Salade de quinoa, lentilles, feta, betteraves rôties, pommes, graines de lin et roquette avec sa vinaigrette au citron- Salade de boulgour, pois chiches, citrouille, fromage de chèvre et menthe avec sa vinaigrette au citron- Salade de lentilles, céleri, céleri-rave, épeautre et quinoa- Salade de patate douce, fromage de chèvre, lentilles et céleri-rave grillé avec sa vinaigrette au vinaigre balsamique (sans gluten)- Salade de potiron rôti, harissa, lentilles, chou-fleur et amandes avec sa vinaigrette au vinaigre balsamique (sans gluten, sans sucre et vegan)- Salade de Stilton, quinoa, noix, chou de Savoie, céleri, radis, aneth et sa vinaigrette d'orange et pomme (sans gluten)- Salade de fromage de chèvre, miel, châtaignes, lentilles, carottes et céleri avec sa vinaigrette au vinaigre balsamique (sans gluten)- Salade d'épeautre, betterave, épinards, salade de chou, cumin et fèves edamame avec sa vinaigrette d'orange (sans sucre)